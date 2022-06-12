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Флик о матче с Венгрией: «Нашим действиям в нападении не хватало решительности»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал результат матча с Венгрией в Лиге наций
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Ханс Флик дал комментарий по итогам матча группового этапа Лиги наций против Венгрии (1:1).

«Мы должны убедиться, что мы вынесли урок из этой игры. Нашим действиям в нападении не хватало решительности, мы допустили слишком много ошибок. Но мы еще находимся на стадии развития.

Я не буду искать отговорки и скажу как есть — мы хотели набрать три очка. Все в раздевалке разочарованы, что нам это не удалось. Теперь у нас есть два дня, чтобы собраться с силами», — цитирует Флика Bild.

Итальянцы лидируют в турнирной таблице квартета с пятью очками, англичане идут на четвертом месте, набрав два балла.

Сборная Венгрии занимает вторую строчку (4 очка), команда Германии (3) идет третьей.

Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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