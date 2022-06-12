Флик о матче с Венгрией: «Нашим действиям в нападении не хватало решительности»

Главный тренер сборной Германии Ханс Флик дал комментарий по итогам матча группового этапа Лиги наций против Венгрии (1:1).

«Мы должны убедиться, что мы вынесли урок из этой игры. Нашим действиям в нападении не хватало решительности, мы допустили слишком много ошибок. Но мы еще находимся на стадии развития.

Я не буду искать отговорки и скажу как есть — мы хотели набрать три очка. Все в раздевалке разочарованы, что нам это не удалось. Теперь у нас есть два дня, чтобы собраться с силами», — цитирует Флика Bild.

Итальянцы лидируют в турнирной таблице квартета с пятью очками, англичане идут на четвертом месте, набрав два балла.

Сборная Венгрии занимает вторую строчку (4 очка), команда Германии (3) идет третьей.