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Сегодня, 01:45

Магуайр: «Сборной Англии стоит улучшить свои действия в штрафной площади»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник сборной Англии Гарри Магуайр подвел итоги матча Лиги наций против Италии (0:0).

«Мы хотим выиграть группу, однако всего один гол в трех матчах свидетельствует о том, что нам нужно забивать больше. Нам стоит улучшить свои действия в штрафной площади. Надеюсь, это произойдет в следующих встречах», — приводит слова Магуайра официальный сайт УЕФА.

Англия после трех туров занимает последнее место в 3-й группе дивизиона А. Команда в трех встречах набрала только 2 очка. Италия сохраняет первую строчку, имея в активе 5 очков.

Харри Магуайр
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
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