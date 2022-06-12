Магуайр: «Сборной Англии стоит улучшить свои действия в штрафной площади»

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр подвел итоги матча Лиги наций против Италии (0:0).

«Мы хотим выиграть группу, однако всего один гол в трех матчах свидетельствует о том, что нам нужно забивать больше. Нам стоит улучшить свои действия в штрафной площади. Надеюсь, это произойдет в следующих встречах», — приводит слова Магуайра официальный сайт УЕФА.

Англия после трех туров занимает последнее место в 3-й группе дивизиона А. Команда в трех встречах набрала только 2 очка. Италия сохраняет первую строчку, имея в активе 5 очков.