Нойер: «Обидно пропускать два мяча в концовке»

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал победу над Италией (5:2) в Лиге наций.

«Мы играли очень уверенно. Всем было видно, что мы хотим доминировать весь матч и исправиться за последние результаты. Смогли это сделать, хотя обидно пропускать два мяча в концовке», — цитирует пресс-служба УЕФА Нойера.

Германия с 6 очками занимает 2-е место в 3-й группе дивизиона А. Италия с 5 баллами на счету находится на 3-й строчке. Лидирует Венгрия (7 очков), замыкает таблицу Англия (2).