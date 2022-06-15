Вратарь сборной Италии и «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма разозлился из-за вопроса журналистки после матча группового турнира Лиги наций против Германии (2:5).

Репортер в ходе послематчевого интервью отметила, что голевая ошибка при неточной передаче в матче против немцев не первая в карьере вратаря.

«Когда это было раньше? Когда на мне фолили в матче против «Реала»? Если вы хотите вызвать споры касательно этих вещей, тогда хорошо. Я здесь, чтобы говорить от имени команды. Если вы хотите обвинять меня, хорошо. Я возьму на себя вину, так как я капитан и буду продолжать идти с высоко поднятой головой. Я думаю, что вы пытаетесь что-то раскрутить благодаря таким ситуациям», — цитирует Доннарумму Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Напомним, что во встрече против «Реала» вратарь «ПСЖ» неудачно сыграл в эпизоде с первым пропущенным мячом, проиграв борьбу нападающему мадридской команды Кариму Бензема. Парижане потерпели поражение со счетом 1:3 и вылетели из Лиги чемпионов.