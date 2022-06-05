Ньонто считает, что он провел хороший дебютный матч за сборную Италии

Дебютант сборной Италии форвард Вилли Ньонто подвел итоги матча Лиги наций против Германии (1:1).

«Это была странная и захватывающая неделя. Тренер дал мне возможность, и я думаю, что я максимально ею воспользовался. Я провел хороший матч, я счастлив. Все происходит очень быстро, поэтому я стараюсь наслаждаться моментом. Быть здесь — привилегия», — приводит слова Ньонто официальный сайт УЕФА.

Также 18-летний итальянец рассказал, почему в 2020 году уехал из Италии в швейцарский «Цюрих».

«Я сильно рисковал, переехав в Швейцарию, — продолжил Ньонто. — Я был в «Интере», дома, но в какой-то момент приходится принимать сложное решение, и я думаю, что оно было правильным».

Ньонто отметился результативным пасом на Лоренцо Пеллегрини. Также на счету форварда 10 матчей за молодежную сборную Италии, в которых он забил 5 голов.

Во втором туре Лиги наций итальянцы сыграют с Венгрией, а немцы — с Англией. Оба матча состоятся 7 июня и начнутся в 21.45 (мск).