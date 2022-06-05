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Флик — о ничьей с Италией: «Мы немного сбились с ритма и дали себя одурачить»

Флик считает, что игроки сборной Германии сбились с ритма в матче против Италии
Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Германии Ханс Флик подвел итоги матча Лиги наций против Италии (1:1).

«Первые 15 минут все было нормально, после этого мы немного сбились с ритма и дали себя одурачить. Из положительных моментов — команда смогла отыграться после пропущенного гола», — приводит слова Флика RTL.

Во втором туре Лиги наций итальянцы сыграют с Венгрией, а немцы — с Англией. Оба матча состоятся 7 июня и начнутся в 21.45 (мск).

Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
Ханс Флик
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