Флик считает, что игроки сборной Германии сбились с ритма в матче против Италии

Главный тренер сборной Германии Ханс Флик подвел итоги матча Лиги наций против Италии (1:1).

«Первые 15 минут все было нормально, после этого мы немного сбились с ритма и дали себя одурачить. Из положительных моментов — команда смогла отыграться после пропущенного гола», — приводит слова Флика RTL.

Во втором туре Лиги наций итальянцы сыграют с Венгрией, а немцы — с Англией. Оба матча состоятся 7 июня и начнутся в 21.45 (мск).