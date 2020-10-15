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«Не стал бы говорить, что тренер нас «накачал». Зобнин — о подсказках тренера в перерыве

00:12
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Полузащитник сборной России Роман Зобнин после ничьей с командой Венгрии (0:0) в матче Лиги наций отметил, что в перерыве тренер указал на тактические нюансы.

— Считаю, что физически мы чувствовали себя нормально, никаких тут вопросов быть не должно, — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ». — Надо смотреть на то, как мы прессинговали и что тут не получалось. Станислав Черчесов подсказал в перерыве нам тактические нюансы. Не стал бы говорить, что тренер нас «накачал».

Россия — Венгрия

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