Полузащитник сборной России Роман Зобнин после ничьей с командой Венгрии (0:0) в матче Лиги наций отметил, что в перерыве тренер указал на тактические нюансы.

— Считаю, что физически мы чувствовали себя нормально, никаких тут вопросов быть не должно, — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ». — Надо смотреть на то, как мы прессинговали и что тут не получалось. Станислав Черчесов подсказал в перерыве нам тактические нюансы. Не стал бы говорить, что тренер нас «накачал».