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Наша сборная впервые проиграла в Белграде

01:30
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Одно из худших поражений в истории сборной России (0:5 от Сербии) состоялось в исторически очень удобном для нашей команды городе — Белграде. В девяти предыдущих играх в сербской столице сборные СССР и России одержали шесть побед при трех ничьих, пропустив суммарно на один гол больше, чем сегодня вечером. (Кирилл Бурдаков)

Матчи сборной России в Белграде

Дата Турнир Счет Голы
22.11.1964 ТМ 1:1 Серебряников — Замбата
18.09.1966 ТМ 2:1 Красницкий, Матвеев — Мушович
24.09.1969 ТМ 3:1 Асатиани, Нодия, Бышовец — Джаич
30.04.1972 ОЧЕ 0:0 -
23.03.1977 ТМ 4:2 Блохин-2, Кипиани, Буряк — Баевич, Еркович
29.08.1987 ТМ 1:0 Добровольский
31.05.1995 ТМ 2:1 Карпин, Бесчастных — Петкович
12.03.1997 ТМ 0:0 -
36.04.2001 ОЧМ 1:0 Бесчастных
18.11.2020 ЛН 0:5 Йович-2, Радоньич, Влахович, Младенович.

+6=3-1, мячи 14-11.

Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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