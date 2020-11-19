Наша сборная впервые проиграла в Белграде
01:30
Одно из худших поражений в истории сборной России (0:5 от Сербии) состоялось в исторически очень удобном для нашей команды городе — Белграде. В девяти предыдущих играх в сербской столице сборные СССР и России одержали шесть побед при трех ничьих, пропустив суммарно на один гол больше, чем сегодня вечером. (Кирилл Бурдаков)
Матчи сборной России в Белграде
|Дата
|Турнир
|Счет
|Голы
|22.11.1964
|ТМ
|1:1
|Серебряников — Замбата
|18.09.1966
|ТМ
|2:1
|Красницкий, Матвеев — Мушович
|24.09.1969
|ТМ
|3:1
|Асатиани, Нодия, Бышовец — Джаич
|30.04.1972
|ОЧЕ
|0:0
|-
|23.03.1977
|ТМ
|4:2
|Блохин-2, Кипиани, Буряк — Баевич, Еркович
|29.08.1987
|ТМ
|1:0
|Добровольский
|31.05.1995
|ТМ
|2:1
|Карпин, Бесчастных — Петкович
|12.03.1997
|ТМ
|0:0
|-
|36.04.2001
|ОЧМ
|1:0
|Бесчастных
|18.11.2020
|ЛН
|0:5
|Йович-2, Радоньич, Влахович, Младенович.
+6=3-1, мячи 14-11.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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