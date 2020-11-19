Наша сборная впервые проиграла в Белграде

Одно из худших поражений в истории сборной России (0:5 от Сербии) состоялось в исторически очень удобном для нашей команды городе — Белграде. В девяти предыдущих играх в сербской столице сборные СССР и России одержали шесть побед при трех ничьих, пропустив суммарно на один гол больше, чем сегодня вечером. (Кирилл Бурдаков)

Матчи сборной России в Белграде

Дата Турнир Счет Голы 22.11.1964 ТМ 1:1 Серебряников — Замбата 18.09.1966 ТМ 2:1 Красницкий, Матвеев — Мушович 24.09.1969 ТМ 3:1 Асатиани, Нодия, Бышовец — Джаич 30.04.1972 ОЧЕ 0:0 - 23.03.1977 ТМ 4:2 Блохин-2, Кипиани, Буряк — Баевич, Еркович 29.08.1987 ТМ 1:0 Добровольский 31.05.1995 ТМ 2:1 Карпин, Бесчастных — Петкович 12.03.1997 ТМ 0:0 - 36.04.2001 ОЧМ 1:0 Бесчастных 18.11.2020 ЛН 0:5 Йович-2, Радоньич, Влахович, Младенович.

+6=3-1, мячи 14-11.