Нападающий сборной Испании Хоселу рассказал о победном голе в ворота Италии в Лиге наций

Нападающий сборной Испании Хоселу рассказал о голе в ворота Италии в полуфинале Лиге наций.

«Пошла атака по флангу. Я знал, что Жорди Альба постарается подать в штрафную и пошел на ближнюю штангу. Когда мяч вынесли к линии штрафной, еще до удара Родри, я посмотрел и понял, что один игрок сборной Италии застрял на месте и не двигается с остальными. Когда Родри бил, я знал, что не буду в офсайде, если мяч ко мне прилетит. Мне очень повезло с отскоком, но мяч взмыл в воздух. Джанлуиджи Доннарумма очень рослый вратарь, так что забить ему было крайне непросто. Это был потрясающий гол из-за того, насколько он был важен», — приводит слова Хоселу официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги наций Испании — Хорватия состоится 18 июня в 21.45 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме.