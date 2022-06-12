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Сегодня, 21:04

Холанн забил 20 голов в 21 матче за сборную Норвегии и вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории страны

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Эрлинг Холанн.
Фото Reuters

Нападающий сборной Норвегии Эрлин Холанн отличился дублем в ворота Швеции в матче группового турнира Лиги наций (3:2).

Таким образом, 21-летний норвежец забил 20 голов в 21 матче за национальную команду и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории страны.

Ровно столько же за сборную Норвегии забили действующий форвард Джошуа Кинг и бывший игрок Ян Оге Фьортофт.

Лучшим бомбардиром в истории страны является Йорген Юве (33 мяча), который играл в 20-30-х годах прошлого столетия.

Эрлин Холанн
Лига наций УЕФА
Сборная Норвегии по футболу
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