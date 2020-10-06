Муричи не сыграет за Косово, форвард не успел набрать форму после коронавируса

Форвард «Лацио» Ведат Муричи не сможет сыграть за сборную Косова в ближайших матчах, сообщает Федерация футбола Косова.

Указано, что футболист не успевает набрать физическую форму к играм. Ранее он был на самоизоляции после того, как заразился коронавирусом. Также у него была травма. 26-летний футболист перешел в «Лацио» из «Фенербхаче», но пока ни разу не сыграл за свой новый клуб.

Сборной Косова 8 октября предстоит матч плей-офф за выход на Евро-2020 против сборной Македонии, а также матчи Лиги наций с командами Словении (11 октября) и Греции (14 октября).