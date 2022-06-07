Модрич: «Очень рад и горд, что сыграл 150-й матч за сборную Хорватии»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич подвел итоги матча Лиги наций против Франции (1:1).

«Феноменальные чувства. Очень рад и горд, что сыграл 150-й матч за сборную. К счастью, мы не проиграли и можем быть довольны своим выступлением. Мы были вознаграждены голом в концовке, нам нужно продолжать в том же духе в надежде набрать еще несколько очков», — приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.

36-летний хорват дебютировал за национальную команду 1 марта 2006 года. На его счету 21 гол и 24 результативных передач в 150 матчах.

После этого матча Хорватия и Франция имеют по одному очку и занимают 3-4 места в группе 1 лиги А.