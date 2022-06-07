Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 03:38

Модрич: «Очень рад и горд, что сыграл 150-й матч за сборную Хорватии»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Лука Модрич.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич подвел итоги матча Лиги наций против Франции (1:1).

«Феноменальные чувства. Очень рад и горд, что сыграл 150-й матч за сборную. К счастью, мы не проиграли и можем быть довольны своим выступлением. Мы были вознаграждены голом в концовке, нам нужно продолжать в том же духе в надежде набрать еще несколько очков», — приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.

36-летний хорват дебютировал за национальную команду 1 марта 2006 года. На его счету 21 гол и 24 результативных передач в 150 матчах.

После этого матча Хорватия и Франция имеют по одному очку и занимают 3-4 места в группе 1 лиги А.

Лука Модрич
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Шамиль Тарпищев: «Надаль – самый великий игрок на грунте, а Медведеву надо тренировать нервную систему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рангник — о поражении от Дании: «Мы заслужили как минимум одно очко»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости