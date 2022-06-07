Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 04:12

Арнаутович — о поражении от Дании: «Мы могли победить. Это невезение»

Арнаутович считает, что сборной Австрии не повезло в матче с Данией
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович подвел итоги матча Лиги наций против Дании (1:2).

«Я разочарован. В прошлый раз мы проиграли Дании дома со счетом 0:4, но в этот раз мы могли победить. Это невезение. Я горжусь своей сотней матчей за национальную команду, но я еще не закончил», — приводит слова Арнаутовича ORF.

Это первое поражение Австрии под руководством Ральфа Рангника. В предыдущей встрече австрийцы обыграли Хорватию со счетом 3:0.

Сборная Австрии с 3 очками занимает второе место группы 1 лиги А, Дания с 6 очками — на первой строчке.

Марко Арнаутович
Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Дании по футболу
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Шамиль Тарпищев: «Надаль – самый великий игрок на грунте, а Медведеву надо тренировать нервную систему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Модрич: «Очень рад и горд, что сыграл 150-й матч за сборную Хорватии»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости