Арнаутович считает, что сборной Австрии не повезло в матче с Данией

Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович подвел итоги матча Лиги наций против Дании (1:2).

«Я разочарован. В прошлый раз мы проиграли Дании дома со счетом 0:4, но в этот раз мы могли победить. Это невезение. Я горжусь своей сотней матчей за национальную команду, но я еще не закончил», — приводит слова Арнаутовича ORF.

Это первое поражение Австрии под руководством Ральфа Рангника. В предыдущей встрече австрийцы обыграли Хорватию со счетом 3:0.

Сборная Австрии с 3 очками занимает второе место группы 1 лиги А, Дания с 6 очками — на первой строчке.