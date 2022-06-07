Рангник считает, что Австрия заслужила одно очко в матче с Данией

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подвел итоги матча Лиги наций против Дании (1:2).

«Мы заслужили как минимум одно очко. К сожалению, мы не всегда принимали правильные решения в последней трети поля. У нас было достаточно моментов как минимум для трех голов. Никто не сможет сказать, что мы не пробовали все», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

Это первое поражение Австрии под руководством Рангника. В предыдущей встрече австрийцы обыграли Хорватию со счетом 3:0.

Сборная Австрии с 3 очками занимает второе место группы 1 лиги А, Дания с 6 очками — на первой строчке.