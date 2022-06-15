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Сегодня, 03:23

Михневич сравнил два матча против Бельгии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал поражение от Бельгии (0:1) в Лиге наций.

«Между нашим первым матчем с Бельгией и нынешним разницы нет. Результат тот же: мы не набрали очков. Конечно, сегодня мы сыграли иначе. После первого поединка мы пришли к выводу, что не готовы играть в открытый футбол с Бельгией», — цитирует пресс-служба УЕФА Михневича.

Бельгия набрала 7 очков и занимает второе место в группе. Польша осталась на третьем месте с 4 очками.

Напомним, 8 июня бельгийцы крупно переиграли поляков в Лиге наций — 6:1.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034507--poland-vs-belgium/
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
Чеслав Михневич
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