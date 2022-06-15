Михневич сравнил два матча против Бельгии

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал поражение от Бельгии (0:1) в Лиге наций.

«Между нашим первым матчем с Бельгией и нынешним разницы нет. Результат тот же: мы не набрали очков. Конечно, сегодня мы сыграли иначе. После первого поединка мы пришли к выводу, что не готовы играть в открытый футбол с Бельгией», — цитирует пресс-служба УЕФА Михневича.

Бельгия набрала 7 очков и занимает второе место в группе. Польша осталась на третьем месте с 4 очками.

Напомним, 8 июня бельгийцы крупно переиграли поляков в Лиге наций — 6:1.