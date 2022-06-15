Мартинес сожалеет, что Бельгия не забила второй гол Польше

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Польшей (1:0) в Лиге наций.

«Я вполне удовлетворен сегодняшним матчем. Мы полностью контролировали ситуацию, не позволили Польше создать много моментов. Мы хорошо владели мячом. Сожалею только о том, что не забили второй гол, это помогло бы решить все вопросы раньше. Но я очень доволен доволен тем, как мы сыграли в обороне», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.