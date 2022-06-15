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Сегодня, 03:07

Мартинес сожалеет, что Бельгия не забила второй гол Польше

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Польшей (1:0) в Лиге наций.

«Я вполне удовлетворен сегодняшним матчем. Мы полностью контролировали ситуацию, не позволили Польше создать много моментов. Мы хорошо владели мячом. Сожалею только о том, что не забили второй гол, это помогло бы решить все вопросы раньше. Но я очень доволен доволен тем, как мы сыграли в обороне», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034507--poland-vs-belgium/
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