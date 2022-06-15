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Сегодня, 03:39

Свидерски уверен, что сборная Польши будет готова к чемпионату мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Польши Кароль Свидерски прокомментировал поражение от Бельгии (0:1) в Лиге наций.

«У нас было несколько неплохих моментов в концовке. Остается только сожалеть, что мы их не реализовали. Обидно, что проиграли дома, хотя на своем поле мы не уступали уже достаточно долго. Но мы спокойны, до чемпионата мира еще много времени, уверен, мы будем готовы», — цитирует пресс-служба УЕФА Свидерски.

Бельгия набрала 7 очков и занимает второе место в группе. Польша осталась на третьем месте с 4 очками.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034507--poland-vs-belgium/
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
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