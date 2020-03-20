Матчи плей-офф Лиги наций перенесены на начало июня

Матч плей-офф Лиги наций между Болгарией и Венгрией перенесен на 4 июня 2020 года. 9 июня победитель этой пары встретиться с победителем матча между Исландией и Румынией, сообщает официальный сайт Болгарского футбольного союза.

17 марта УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы-2020 на следующий год из-за мировой пандемии коронавируса.

В период с 1 по 9 мая должны пройти и другие матчи плей-офф Лиги наций. Полностью сетка выглядит следующим образом:

Полуфиналы стыковых матчей

Путь A: Исландия — Румыния, Болгария — Венгрия

Путь B: Босния и Герцеговина — Северная Ирландия, Словакия — Ирландия

Путь C: Шотландия — Израиль, Норвегия — Сербия

Путь D: Грузия — Белоруссия, Северная Македония — Косово

Финалы стыковых матчей

Путь A: Болгария/Венгрия — Исландия/Румыния

Путь B: Босния и Герцеговина/Северная Ирландия — Словакия/Ирландия

Путь C: Норвегия/Сербия — Шотландия/Израиль

Путь D: Грузия/Белоруссия — Северная Македония/Косово