«Мы перестали играть в футбол». Мартинес объяснил поражение от Франции

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Францией в Лиге наций отметил, что все решили детали.

«Мы позволили Франции вернуться в игру, после чего стало очень тяжело. Все решили детали. Жаль, что мы не смогли лучше контролировать ход этого матча. Мы перестали играть в футбол, и все пошло по наклонной, а против такой команды, как Франция, это наказуемо. Все наши старания пошли насмарку», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.