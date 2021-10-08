«Мы перестали играть в футбол». Мартинес объяснил поражение от Франции
Мартинес считает, что в матче Бельгии с Францией все решили детали
03:35
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Францией в Лиге наций отметил, что все решили детали.
«Мы позволили Франции вернуться в игру, после чего стало очень тяжело. Все решили детали. Жаль, что мы не смогли лучше контролировать ход этого матча. Мы перестали играть в футбол, и все пошло по наклонной, а против такой команды, как Франция, это наказуемо. Все наши старания пошли насмарку», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.
В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/
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