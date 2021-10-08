Тео Эрнандес рассказал, благодаря чему Франция обыграла Бельгию

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес после победы над Бельгией в полуфинале Лиги наций отметил, что во втором тайме французы доказали, что лучше соперника. Сам футболист забил победный мяч на последних минутах.

«В перерыве мы поговорили между собой и сказали себе, что мы лучше их. Во втором тайме вы могли это видеть. Мы полностью доминировали после перерыва и благодаря этому смогли выиграть матч.

Было великолепно праздновать с моим братом. Мы долго ждали этого момента. Я забил свой гол, и я действительно счастлив быть здесь с этой командой", — цитирует пресс-служба УЕФА Эрнандеса.

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.