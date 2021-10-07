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Маркос Алонсо о победе над Италией: «Я просто счастлив»

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Защитник сборной Испании Маркос Алонсо прокомментировал победу над Италией (2:1) в 1/2 финала Лиги наций.

«Если честно, я просто счастлив, — цитирует футболиста сайт УЕФА. Выиграть у сборной Италии, да еще после такой ее беспроигрышной серии... Очень рад за команду.

Выйти со сборной Испании в финал — это здорово. Было бы совсем отлично — выиграть для нее трофей, если получится. Давайте подождем, по крайней мере, момента, когда будет определен наш соперник».

Дубль в составе победителей сделал Ферран Торрес. В финале испанцы сыграют с победителями пары Бельгия — Франция.

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Евгений Петров все материалы автора

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