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Манчини считает, что первый тайм матча с Испанией мог закончиться вничью

Роберто Манчини: «Первый тайм вполне мог закончиться со счетом 1:1»
01:12
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями после матча с Испанией (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Таков футбол, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Порой в нем все решают определенные моменты. Первый тайм вполне мог закончиться со счетом 1:1. Сборная Испании очень хорошо оснащена технически, и нам стоило сыграть аккуратнее, чтобы не пропустить второй мяч перед перерывом.

Даже в полном составе у сборной Испании очень трудно отобрать мяч, так что можете себе представить, каково это вдесятером. Думаю, ребята выполнили все, что должны были в такой ситуации. Нам нужна была свежесть, и я сделал несколько замен во втором тайме, которые нам помогли".

Дубль в составе победителей сделал Ферран Торрес. У итальянцев забил Лоренцо Пеллегрини. В финале испанцы сыграют с победителями пары Бельгия — Франция.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/

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Евгений Петров все материалы автора

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