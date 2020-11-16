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Манчини все еще болен коронавирусом и не сможет руководить Италией в матче с Боснией и Герцеговиной

17:45
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини по-прежнему не вылечился от коронавирусной инфекции, сообщает La Gazzetta dello Sport. Таким образом, он остается на карантине и не сможет руководить сборной Италии в среду, в игре Лиги наций против Боснии и Герцеговины.

Исполнять обязанности главного тренера будет Альберико Эвани. Он уже возглавлял итальянцев в товарищеском матче с Эстонией (4:0) и встрече Лиги наций с Польшей (2:0).

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