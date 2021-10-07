Коке о победе над Италией: «Исторический вечер»

Полузащитник сборной Испании Коке прокомментировал победу над Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

«Исторический вечер, — цитирует испанца официальный сайт УЕФА. — Победа над сборной Италии на «Сан-Сиро» после рекордной беспроигрышной серии сделает ее просто незабываемой. Все, что мы запланировали, на нас сработало, но потрудиться для этого нам пришлось усердно. В первом тайме был грандиозный уровень футбола».

Дубль в составе победителей сделал Ферран Торрес. У итальянцев забил Лоренцо Пеллегрини. В финале испанцы сыграют с победителями пары Бельгия — Франция.