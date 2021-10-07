Коке о победе над Италией: «Исторический вечер»
01:21
Полузащитник сборной Испании Коке прокомментировал победу над Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций.
«Исторический вечер, — цитирует испанца официальный сайт УЕФА. — Победа над сборной Италии на «Сан-Сиро» после рекордной беспроигрышной серии сделает ее просто незабываемой. Все, что мы запланировали, на нас сработало, но потрудиться для этого нам пришлось усердно. В первом тайме был грандиозный уровень футбола».
Дубль в составе победителей сделал Ферран Торрес. У итальянцев забил Лоренцо Пеллегрини. В финале испанцы сыграют с победителями пары Бельгия — Франция.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/
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