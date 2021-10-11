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Мбаппе — о победе Франции в финале Лиги наций: «История продолжает писаться»

Мбаппе высказался о победе Франции в финале Лиги наций
11 октября, 08:30
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о победе команды в финале Лиги наций со сборной Испании (2:1).

Футболист отметился голом на 81-й минуте. Еще один мяч забил Карим Бензема.

«История продолжает писаться», — написал Мбаппе в Instagram.

Отметим, Мбаппе стал лучшим бомбардиром финального турнира Лиги наций.

Франция — второй победитель Лиги наций в истории. Первый турнир выиграла сборная Португалии. Ранее французы также стали победителями ЧМ-2018 в России.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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