Мбаппе — о победе Франции в финале Лиги наций: «История продолжает писаться»
Мбаппе высказался о победе Франции в финале Лиги наций
11 октября, 08:30
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о победе команды в финале Лиги наций со сборной Испании (2:1).
Футболист отметился голом на 81-й минуте. Еще один мяч забил Карим Бензема.
«История продолжает писаться», — написал Мбаппе в Instagram.
Отметим, Мбаппе стал лучшим бомбардиром финального турнира Лиги наций.
Франция — второй победитель Лиги наций в истории. Первый турнир выиграла сборная Португалии. Ранее французы также стали победителями ЧМ-2018 в России.
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