Луис Энрике очень доволен игрой сборной Испании в матче с Италией
Луис Энрике о матче с Италией: «Игра сложилась превосходно, я очень доволен»
01:45
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций.
«Игра сложилась для нас превосходно, — цитирует специалиста сайт УЕФА. — Это был матч двух соперников, которые бились, демонстрируя свои лучшие качества. Моя команда создавала угрозу, мы хорошо поддавливали соперника, я очень доволен.
Мы защищались, применяя высокий прессинг, проявляя храбрость, и показали блестящий настрой. Но пока это только одна игра, а не какая-то знаковая победа».
Дубль в составе победителей сделал Ферран Торрес. У итальянцев забил Лоренцо Пеллегрини. В финале испанцы сыграют с победителями пары Бельгия — Франция.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/
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