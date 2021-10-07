Луис Энрике очень доволен игрой сборной Испании в матче с Италией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

«Игра сложилась для нас превосходно, — цитирует специалиста сайт УЕФА. — Это был матч двух соперников, которые бились, демонстрируя свои лучшие качества. Моя команда создавала угрозу, мы хорошо поддавливали соперника, я очень доволен.

Мы защищались, применяя высокий прессинг, проявляя храбрость, и показали блестящий настрой. Но пока это только одна игра, а не какая-то знаковая победа».

Дубль в составе победителей сделал Ферран Торрес. У итальянцев забил Лоренцо Пеллегрини. В финале испанцы сыграют с победителями пары Бельгия — Франция.