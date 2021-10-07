Луис Энрике объяснил замену Торреса в матче с Италией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, объяснил, почему в полуфинале Лиги наций против Италии (2:1) был заменен нападающий Ферран Торрес.

«Больше всего меня радует то, что с тех пор, как мы возглавили сборную, мы всегда играли так, как того хотели, — против любого соперника и где бы ни проходила игра, — цитирует специалиста сайт УЕФА. — У меня на карандаше 40-50 игроков, которые заслуживают принимать участие в таких матчах. Безусловно, это прекрасная победа. И мы в финале. Но надо отдать Италии должное. Просто невероятно, как долго они оставались непобежденными.

Нет, я не буду смотреть на заголовки завтрашних газет или читать отчеты о матче. Это не мой путь. Я сделаю глубокий анализ и постараюсь понять, как улучшить пару вещей, которые мне понятны. Не знаю, что будет с Ферраном. Он получил ушиб в первом тайме, потом еще один во втором, и мы приняли решение не рисковать. Сегодня все хорошо себя проявили, не только молодые игроки вроде Гави, Пино и Феррана. Маркос Алонсо здорово себя показал. Центральные защитники были на высоте, я всеми остался доволен».

Ферран Торрес сделал дубль в этой игре. У итальянцев забил Лоренцо Пеллегрини. В финале испанцы сыграют с победителями пары Бельгия — Франция.