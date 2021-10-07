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Кьеза знал, что рано или поздно беспроигрышная серия сборной Италии прервется

01:42
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Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза после поражения от Испании в полуфинале Лиги наций отметил, что испанцы сыграли хорошо.

«Мы проиграли после такой длительной серии, установив новый мировой рекорд в 37 матчей подряд без поражений. Рано или поздно оно должно было случиться и, к сожалению, произошло сегодня. В этом большая заслуга сборной Испании. Даже пока играли 11 на 11, она ставила перед нами сложнейшие задачи. Ударом стала необходимость отыгрываться вдесятером. И еще мы должны были не допускать второго пропущенного мяча в концовке первого тайма», — цитирует пресс-служба УЕФА Кьезу.

Напомним, в финале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Франция.

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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