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Сегодня, 02:35

Ковачич: «После гола сборная Хорватии стала действовать спокойнее»

Ковачич прокомментировал победу над Данией
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич прокомментировал победу над Данией (1:0) в матче Лиги наций.

«Матч получился сложным. Мы знали, что у Дании хорошая команда, она это продемонстрировала в двух последних матчах, а также на последнем ЕВРО. В первом тайме игра у нас не совсем ладилась, но после перерыва мы взяли ситуацию под контроль. К счастью, мы забили, после чего стали действовать спокойнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковачича.

Дания с 6 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Сборная Хорватии набрала первые очки и поднялась на третье место.

В следующем туре Лиги наций сборная Дании сыграет против Австрии, а Хорватия встретится с Францией. Игры пройдут 13 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034480--denmark-vs-croatia/
Кристиан Эриксен
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Дании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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