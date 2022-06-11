Ковачич: «После гола сборная Хорватии стала действовать спокойнее»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич прокомментировал победу над Данией (1:0) в матче Лиги наций.

«Матч получился сложным. Мы знали, что у Дании хорошая команда, она это продемонстрировала в двух последних матчах, а также на последнем ЕВРО. В первом тайме игра у нас не совсем ладилась, но после перерыва мы взяли ситуацию под контроль. К счастью, мы забили, после чего стали действовать спокойнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковачича.

Дания с 6 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Сборная Хорватии набрала первые очки и поднялась на третье место.

В следующем туре Лиги наций сборная Дании сыграет против Австрии, а Хорватия встретится с Францией. Игры пройдут 13 июня.