Далич считает, что сборная Хорватии сыграла фантастически против Дании

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Данией (1:0) в матче Лиги наций.

«Я боялся, что футболисты не выдержат три матча за семь дней, но они сыграли фантастически. Они бежали и играли с полной энергией. Все это пригодится нам в понедельник в матче с Францией», — цитирует пресс-служба УЕФА Далича.

Дания с 6 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Сборная Хорватии набрала первые очки и поднялась на третье место.

В следующем туре Лиги наций сборная Дании сыграет против Австрии, а Хорватия встретится с Францией. Игры пройдут 13 июня.