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Сегодня, 02:44

Далич считает, что сборная Хорватии сыграла фантастически против Дании

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Данией (1:0) в матче Лиги наций.

«Я боялся, что футболисты не выдержат три матча за семь дней, но они сыграли фантастически. Они бежали и играли с полной энергией. Все это пригодится нам в понедельник в матче с Францией», — цитирует пресс-служба УЕФА Далича.

Дания с 6 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Сборная Хорватии набрала первые очки и поднялась на третье место.

В следующем туре Лиги наций сборная Дании сыграет против Австрии, а Хорватия встретится с Францией. Игры пройдут 13 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034480--denmark-vs-croatia/
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Дании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
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