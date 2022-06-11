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Сегодня, 02:23

Эриксен назвал причины поражения от Хорватии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в Лиге наций.

«Мы бились, это был тяжелый матч. Думаю, таймы получились совершенно разными. В первом мы много владели мячом и создавали голевые моменты, нам просто не хватало последнего паса, чтобы открыть счет. После выхода Модрича и Ковачича ситуация с владением мячом изменилась, и мы играли недостаточно активно, чтобы его возвращать», — цитирует пресс-служба УЕФА Эриксена.

Дания с 6 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Сборная Хорватии набрала первые очки и поднялась на третье место.

В следующем туре Лиги наций сборная Дании сыграет против Австрии, а Хорватия встретится с Францией. Игры пройдут 13 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034480--denmark-vs-croatia/
Кристиан Эриксен
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Дании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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