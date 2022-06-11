Эриксен назвал причины поражения от Хорватии

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в Лиге наций.

«Мы бились, это был тяжелый матч. Думаю, таймы получились совершенно разными. В первом мы много владели мячом и создавали голевые моменты, нам просто не хватало последнего паса, чтобы открыть счет. После выхода Модрича и Ковачича ситуация с владением мячом изменилась, и мы играли недостаточно активно, чтобы его возвращать», — цитирует пресс-служба УЕФА Эриксена.

Дания с 6 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Сборная Хорватии набрала первые очки и поднялась на третье место.

В следующем туре Лиги наций сборная Дании сыграет против Австрии, а Хорватия встретится с Францией. Игры пройдут 13 июня.