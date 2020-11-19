Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» прокомментировал поражение национальной команды от Сербии (0:5) в матче Лиги наций.

— Впечатления самые негативные осталось от игры, к сожалению. Бывает так, что проигрываешь, но все-таки на душе нет такой тяжести от поражения. В данной ситуации, несмотря на то, что создавали много моментов, все-таки очень такое горькое чувство растерянности осталось, — сказал Колосков «СЭ». — Не знаешь даже, в чем причины. Много моментов создали, но ни один не реализовали, что, наверное, говорит о существенных недостатках индивидуального исполнительского мастерства. Много позволяли свободных действий противнику, что говорит о, видимо, не четко налаженном у нас взаимодействие между оборонительными линиями.

У меня создалось впечатление, что был нарушен баланс между атакующими и оборонительными действиями, что самое главное. Все с большим удовольствием шли в атаку, большими силами создавали моменты и очень неохотно возвращались в оборону, а если возвращались, то вели себя там достаточно пассивно. Ведь все голы забиты в тот момент, когда у нашей сборной было численное преимущество в штрафной, кто-то не добежал, кто-то не додержал, не подстраховал, из таких мелочей и сложились эти 0:5. Такое ощущение, что многие ребята уже «поднаелись» футболом, хотя в такой ситуации были все. Нужно все это проанализировать, определиться, над чем работать дальше тренерскому составу. Здесь тренеру перед крупным турниром надо четко понимать: кто должен быть в составе сборной и какие задачи там надо решать.

Гильерме не виноват. Когда тебя расстреливают в упор, здесь ни один вратарь не справится, даже Акинфеев. Некоторые футболисты формально выполняли свои обязанности игры в обороне, вроде присутствовали, но активных действий не вели.

Конечно, здесь надо искать причину в таком дисбалансе, нарушении структуры самой игры, так не может быть, что пропускаем идентичные голы. Народу много в штрафной площади, а толку мало. Специалисты должны детально разобраться в этом, тренерский состав нашей сборной сделает это.

Видите, какая тенденция — шесть игр без побед. Нельзя сказать, что вот проиграли случайно одну игру, третья — это уже закономерность, а здесь шесть. Понятно, что надо искать какие-то глубинные причины этого, не ссылаться на коронавирус или еще что-то. Посмотреть масштабно, спокойно, без всяких повышенных тонов, нервотрепки, обид или обвинения на тренерский состав, игроков. Посмотреть в глобальном масштабе, шесть игр — достаточный материал для анализа. Бытует мнение, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Специалисты наши доходят до такого анализа, что наоборот — выигрывает тренер, а проигрывает команда, но такого не бывает. Команда с тренером и побеждает, и проигрывает.

— Мы упали в 3-ю корзину отбора чемпионата мира.

— Здесь не надо прятать голову в песок, понятно, что это осложняет ситуацию. Отбор очень жесткий, только победитель выходит, а второе место, чтобы на стыковые игры выйти, еще надо занять. Теоретически, во второй корзине меньше шансов попасть на серьезных соперников, но в третьей сложнее будет. Я не говорю, что это решающий фактор, но это осложнит ситуацию однозначно. (Анастасия Пастернак)