Кьеза раскритиковал Карасева после поражения от Испании
01:14
Нападающий сборной Италии Фернандо Кьеза после поражения от Испании в полуфинале Лиги наций (1:2) раскритиковал главного арбитра Сергея Карасева.
«Удаление Бонуччи было очень жестким наказанием, потому что я никогда не видел на этом уровне такой бессмысленной желтой карточки за несогласие с арбитром. Бонуччи был капитаном, а судья допустил ошибку, потому что игрок сборной Испании просто поскользнулся. Капитан имеет право запросить дополнительную информацию. Я никогда не видел двух столь неочевидных желтых карточек на таком уровне», — сказал Кьеза в эфире RAI Sport.
Напомним, в финале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Франция.
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