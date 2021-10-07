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Кьеза раскритиковал Карасева после поражения от Испании

01:14
Сергей Карасев. Фото AFP
Сергей Карасев. Фото AFP
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Нападающий сборной Италии Фернандо Кьеза после поражения от Испании в полуфинале Лиги наций (1:2) раскритиковал главного арбитра Сергея Карасева.

«Удаление Бонуччи было очень жестким наказанием, потому что я никогда не видел на этом уровне такой бессмысленной желтой карточки за несогласие с арбитром. Бонуччи был капитаном, а судья допустил ошибку, потому что игрок сборной Испании просто поскользнулся. Капитан имеет право запросить дополнительную информацию. Я никогда не видел двух столь неочевидных желтых карточек на таком уровне», — сказал Кьеза в эфире RAI Sport.

Напомним, в финале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Франция.

Италия — Испания

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Евгений Козинов все материалы автора

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