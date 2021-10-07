Кьеллини признал, что в некоторых компонентах Испания была сильнее Италии

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Сожалеем о том, что проиграли здесь, в Милане, но все же гордимся своей затяжной беспроигрышной серией, — цитирует итальянца сайт УЕФА. — В некоторых компонентах игры, надо признать, соперники сильнее нас, так что необходимо проявлять терпение и биться на поле. Нам это удалось на Евро, но не сегодня».

Дубль в составе победителей сделал Ферран Торрес. У итальянцев забил Лоренцо Пеллегрини. В финале испанцы сыграют с победителями пары Бельгия — Франция.