Кьеллини признал, что в некоторых компонентах Испания была сильнее Италии
01:31
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.
«Сожалеем о том, что проиграли здесь, в Милане, но все же гордимся своей затяжной беспроигрышной серией, — цитирует итальянца сайт УЕФА. — В некоторых компонентах игры, надо признать, соперники сильнее нас, так что необходимо проявлять терпение и биться на поле. Нам это удалось на Евро, но не сегодня».
Дубль в составе победителей сделал Ферран Торрес. У итальянцев забил Лоренцо Пеллегрини. В финале испанцы сыграют с победителями пары Бельгия — Франция.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/
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