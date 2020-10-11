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Казахстан с Зайнутдиновым сыграл вничью с Албанией, Ирландия — с Уэльсом

18:06

Сборная Казахстана сыграла вничью с Албанией в матче Лиги наций С — 0:0. Хавбек ЦСКА Бактиер Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте.

В Лиге наций B Ирландия и Уэльс также завершили игру нулевой ничьей.

Лига наций C

Группа 4

Казахстан — Албания — 0:0

Казахстан: Покатилов, Суюмбаев, Быстров, Ерланов, Марочкин (Бейсебеков, 46), Абикен, Керимжанов, Куат (Перцух, 69), Тагыберген, Аймбетов (Федин, 69), Зайнутдинов (А.Жаксылыков, 86).

Албания: Бериша, Джимсити, Дермаку, Весели, Кумбулла, Абраши (К.Ляци, 86), Траши (Мемолла, 82), Баре, Каллаку, Манай (Шефери, 82), Бройя.

Предупреждения: Суюмбаев, 22. Быстров, 32. Бройя, 41. Дермаку, 43.

Судья: Мунтян (Молдавия).

11 октября. Алма-Ата. Стадион «Центральный».

Ирландия — Уэльс — 0:0

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Даффи, К.Лонг (Кристи, 25), Доэрти, Макклин, Брэйди (Хорган, 73), Хендрик, Хурихэйн, Молумби (Каллен, 90), Ш.Лонг (Магуайр, 74).

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Ампаду, Родон, Рэмси, Джеймс (Брукс, 77), Смит (Н.Уильямс, 67), Моррелл, Уилсон (Левитт, 67), Мур.

Предупреждения: Мур, 21. Кристи, 30. Макклин, 79. Моррелл, 83.

Удаление: Макклин, 84.

Судья: Сидиропулос (Греция).

11 октября. Дублин. Стадион «Авива».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/

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