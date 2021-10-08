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«Великолепная последняя 30-минутка». Карамбе назвал эпичным матч Бельгия — Франция

Карамбе назвал эпичным матч Бельгия — Франция
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Посол Лиги наций УЕФА Кристиан Карамбе назвал эпичным сражением полуфинальный матч Лиги наций между сборными Бельгии и Франции (2:3). До 60-й минуты бельгийцы выигрывали 2:0.

«Что. За. Игра. Франция выиграла эпичное сражение. Великолепная последняя 30-минутка. Стремление не сдаваться мне понравилось, и теперь в воскресенье против сборной Испании хочется еще большего. Спасибо сборной Бельгии, которая была так близка к выходу в финал. Но мы будем в финале! До скорого!» — цитирует пресс-служба УЕФА Карамбе.

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.

Бельгия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/

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Евгений Козинов все материалы автора
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