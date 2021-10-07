Франция вырвала победу в матче с Бельгией и вышла в финал Лиги наций

Сборная Франции победила команду Бельгии (3:2) в 1/2 финала Лиги наций. Игра прошла в Турине на «Ювентус Стэдиум».

На 37-й минуте Янник Феррейра-Карраско открыл счет. Ромелу Лукаку на 40-й минуте удвоил преимущество бельгийцев.

Карим Бензема на 62-й минуте отыграл один мяч. Сравнял результат на 69-й минуте Килиан Мбаппе, который реализовал пенальти.

В концовке сначала гол Лукаку не засчитали после консультации с ВАР, а затем победный мяч забил Тео Эрнандес.

В финале Франция сыграет с Испанией. Бельгии предстоит сыграть за третье место против Италии. Обе игры состоятся 10 октября.

Лига наций

1/2 финала

Бельгия — Франция — 2:3 (2:0)