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«Психологически тоже было нелегко». Карраско объяснил, почему Бельгия проиграла Франции

Карраско объяснил, почему Бельгия проиграла Франции
02:26

Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско после поражения от Франции в Лиге наций (2:3) отметил, что во втором тайме бельгийцы слишком далеко отошли назад. После первой половины бельгийская команда выигрывала со счетом — 2:0.

«Все было так хорошо. Мы контролировали ход матча, забили два гола... Но во втором тайме слишком сильно отошли назад, нам не хватало спокойсвия при игре с мячом, чтобы развить свой успех. Психологически тоже было нелегко. При счете 2:2 мы слишком много времени проводили на своей половине поля. Удача тоже была не на нашей стороне», — цитирует пресс-служба УЕФА Карраско.

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.

Бельгия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/

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Евгений Козинов все материалы автора
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