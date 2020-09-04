Италия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

В матче первого тура первой группы дивизиона А Лиги наций сборная Италии сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).

В составе «скуадры адзурры» отличился Стефано Сенси. У гостей забил Эдин Джеко. В следующем туре Италия на выезде сыграет с Голландией, а боснийцы примут команду Польши. Матчи состоятся 7 сентября.

Лига наций А

Группа 1

1-й тур

Италия — Босния и Герцеговина — 1:1 (0:0)

Голы: Джеко, 57 (0:1). Сенси, 67 (1:1).

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Бираги, Ачерби, Флоренци, Барелла, Пеллегрини (Кин, 86), Сенси, Инсинье, Белотти (Иммобиле, 73), Кьеза (Дзаньоло, 71).

Босния и Герцеговина: Шехич, Шуньич, Колашинац, Саничанин, Ципетич, Вишча (Милошевич, 86), Цимирот, Гояк, Хаджиахметович (Чивич, 83), Джеко, Ходжич (Бешич, 77).

Предупреждения: Белотти, 65. Бонуччи, 80. Дзаньоло, 80. Цимирот, 80.

Судья: Сидиропулос (Греция).

4 сентября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».