2 июня в Севилье сборная Испании сыграет с Португалией в матче группы 2 Лиги наций. Матч пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Испания — Португалия. Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30.

Испания и Португалия играют в одной группе с Чехией и Швейцарией.

В Лиге наций-2021 испанцы стали вторыми, уступив в финале Франции (1:2).