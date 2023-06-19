Сборная Испании обыграла Хорватию в серии пенальти и стала победителем Лиги наций

Сборная Испании в финале Лиги наций обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Основное и дополнительное время завершилось без забитых голов. В серии пенальти у хорватов не забили Ловро Майер и Бруно Петкович, у испанцев — Эмерик Лапорт. Победный 11-метровый удар нанес Дани Карвахаль.

Сборная Испании стала победителем Лиги наций-2023. В 2021 году испанцы уступили в финале Франции, завоевав серебряные медали.

В матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды со счетом 3:2.