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Сегодня, 08:10

Главный тренер сборной Болгарии подал в отставку

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров подал в отставку после поражения от Грузии (2:5) в матче группового этапа Лиги наций, сообщает Sport.bg.

Ранее болгары на старте турнира сыграли вничью со сборной Северной Македонии — 1:1.

«Я не имею морального права оставаться. Беру на себя полную ответственность. Надеюсь, что придет какой-нибудь другой тренер, который сумеет взбодрить футболистов и изменить ситуацию. Это был мой последний матч», — заявил Петров после игры против Грузии.

В ближайших двух матчах Лиги наций с командами из Гибралтара (9 июня) и Грузии (12 июня) сборной будет руководить технический директор Болгарского футбольного союза Георги Иванов, имеющий тренерскую лицензию УЕФА.

Сборная Болгарии по футболу
Сборная Грузии по футболу
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