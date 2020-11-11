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Гомес покидает сборную Англии из-за травмы

21:47
Джо Гомес. Фото Футбольная ассоциация Англии.
Джо Гомес. Фото Футбольная ассоциация Англии.
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Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес из-за травмы покинул сборную Англии, сообщает сайт Футбольной ассоциации. Он пропустит товарищеский матч с Ирландией и игры Лиги наций с Бельгией и Исландией.

Футболист повредил колено. Ранее была информация, что он может выбыть на длительный срок. Ранее «Ливерпуль» потерял защитника Виргила ван Дейка из-за разрыва передней крестообразной связки, позднее повреждение получил полузащитник Фабинью, занявший место голландца в обороне.

23-летний Джо Гомес в текущем сезоне провел 12 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

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