Гомес покидает сборную Англии из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес из-за травмы покинул сборную Англии, сообщает сайт Футбольной ассоциации. Он пропустит товарищеский матч с Ирландией и игры Лиги наций с Бельгией и Исландией.

Футболист повредил колено. Ранее была информация, что он может выбыть на длительный срок. Ранее «Ливерпуль» потерял защитника Виргила ван Дейка из-за разрыва передней крестообразной связки, позднее повреждение получил полузащитник Фабинью, занявший место голландца в обороне.

23-летний Джо Гомес в текущем сезоне провел 12 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах и сделал один результативный пас.