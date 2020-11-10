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Главный врач сборной России Безуглов — о восстановлении Баринова и Головина

18:11
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Главный врач сборной России Эдуард Безуглов в интервью пресс-службе национальной команды рассказал о том, как идет восстановление от травм полузащитников Дмитрия Баринова и Александра Головина.

— Дмитрий Баринов показывает пример профессионализма и самоотверженности, — отметил Безуглов. — Он регулярно все выполняет, пашет в хорошем режиме. Ожидаем, что у же в декабре он будет работать на поле и с первых сборов приступит к тренировкам с командой. Пока у него все идет хорошо, — сказал Безуглов.

 — У Саши Головина есть устойчивая положительная динамика. Мы с ним все время на связи. Планируется, что после 20 ноября он приступит к тренировкам с командой. В каком объеме — пока судить нельзя. Мы ожидаем, что до конца ноября он уже сыграет, — заявил врач сборной России.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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