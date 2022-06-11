Капитан сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал ничью с Францией (1:1) в матче Лиги наций.

«Я скорее разочарован, чем счастлив. Конечно, у Франции было больше моментов, но мы были так близки к победе. Это были два совершенно разных тайма», — цитирует пресс-служба УЕФА Алабу.

Сборная Франции набрала 2 очка и идет на последнем месте в группе. Австрия располагается на второй строчке с 4 очками.

Следующим соперником Австрии будет команда Дании, а Франция сыграет против Хорватии. Матчи состоятся 13 июня.