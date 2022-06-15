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Саутгейт о разгроме от Венгрии: «Вся ответственность за результат лежит на мне»

Главный тренер сборной Англии взял на себя ответственность за крупное поражение от Венгрии
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча группового этапа Лиги наций против Венгрии, который закончился разгромом его команды со счетом 0:4.

«Я выбрал молодой состав на эту встречу. Так что вся ответственность за результат лежит на мне. Когда матч пошел не по нашему сценарию, то мы не смогли переломить ход встречи.

Для многих футболистов это будет полезный опыт. Хотя я понимаю негативную реакцию трибун на такой результат.

Я — тренер этой команды. И должен защищать своих игроков. Результат — это всегда моя ответственность», — цитирует тренера BBC.

Сборная Англии впервые в своей истории проиграла дома всухую с разницей в четыре мяча.

Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
Гарет Саутгейт
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