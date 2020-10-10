Гибралтар в Лиге наций победил Лихтенштейн, Фареры сыграли вничью с Латвией
Гибралтар обыграл Лихтенштейн в матче Лиги D розыгрыша Лиги наций — 1:0. Гибралтарцы лидируют в группе 2 с двумя победами в двух играх.
В другом матче Фареры и Латвия сыграли вничью — 1:1. Фарерцы после трех матчей имеют в активе семь очков и лидерство в таблице. Латвия трижды сыграла вничью и идет в таблице второй.
Лига наций D
Группа 1
Фарерские острова — Латвия — 1:1 (1:1)
Голы: Я.Икауниекс, 25 (0:1). Фере, 28 (1:1).
Фарерские острова: Гестссон, Фере, Давидсен, Наттестад, С.Ватнхамар (Бальдвинссон, 66), Ханссон, Хендрикссон Ольсен (Г.Ватнхамар, 11), Бьярталид (Даниэльсен, 82), А.Ольсен (Эдмундссон, 65), К.Ольсен, Ролантссон (Йоханнесен, 82).
Латвия: Штейнборс, М.Ошс, Тоберс (Карклиньш, 68), Ругинс, Зюзин (Эмсис, 82), Савалниекс, Я.Икауниекс, Стуглис, Цыганик, Яунземс (Кигурс, 67), Ульдрикис (Кроллис, 82).
Предупреждения: Ругинс, 19. Ульдрикис, 31. Наттестад, 58. М.Ошс, 88.
Судья: Стоянов (Болгария).
10 октября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».
Группа 2
Лихтенштейн — Гибралтар — 0:1 (0:1)
Гол: Де Барр, 10.
Лихтенштейн: Б.Бюхель, Малин, Геппель, Хофер, Март.Бюхель, Хаслер, С.Вольфингер (Брендле, 59), Саланович, Зеле (Сейхан Йилдиз, 46), Ф.Вольфингер (Фроммельт, 46), Кюне (Ф.Оспельт, 86).
Гибралтар: Голдвин, Уайсмэн, Саджент, Оливеро, Аннесли, Муэли, Уокер, Торилья, Бадр (Понс, 87), ЛиКашаро (Джолли, 75), Де Барр (Стич, 72).
Предупреждения: Аннесли, 21. Де Барр, 23. Хофер, 26. Торилья, 45. Муэли, 65. Март.Бюхель, 66. Кюне, 71. Фроммельт, 73. Голдвин, 80. Джолли, 84. Саджент, 90+6.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
10 октября. Вадуц. Стадион «Райнпарк».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/