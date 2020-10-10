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Гибралтар в Лиге наций победил Лихтенштейн, Фареры сыграли вничью с Латвией

20:58

Гибралтар обыграл Лихтенштейн в матче Лиги D розыгрыша Лиги наций — 1:0. Гибралтарцы лидируют в группе 2 с двумя победами в двух играх.

В другом матче Фареры и Латвия сыграли вничью — 1:1. Фарерцы после трех матчей имеют в активе семь очков и лидерство в таблице. Латвия трижды сыграла вничью и идет в таблице второй.

Лига наций D

Группа 1

Фарерские острова — Латвия — 1:1 (1:1)

Голы: Я.Икауниекс, 25 (0:1). Фере, 28 (1:1).

Фарерские острова: Гестссон, Фере, Давидсен, Наттестад, С.Ватнхамар (Бальдвинссон, 66), Ханссон, Хендрикссон Ольсен (Г.Ватнхамар, 11), Бьярталид (Даниэльсен, 82), А.Ольсен (Эдмундссон, 65), К.Ольсен, Ролантссон (Йоханнесен, 82).

Латвия: Штейнборс, М.Ошс, Тоберс (Карклиньш, 68), Ругинс, Зюзин (Эмсис, 82), Савалниекс, Я.Икауниекс, Стуглис, Цыганик, Яунземс (Кигурс, 67), Ульдрикис (Кроллис, 82).

Предупреждения: Ругинс, 19. Ульдрикис, 31. Наттестад, 58. М.Ошс, 88.

Судья: Стоянов (Болгария).

10 октября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».

Группа 2

Лихтенштейн — Гибралтар — 0:1 (0:1)

Гол: Де Барр, 10.

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Малин, Геппель, Хофер, Март.Бюхель, Хаслер, С.Вольфингер (Брендле, 59), Саланович, Зеле (Сейхан Йилдиз, 46), Ф.Вольфингер (Фроммельт, 46), Кюне (Ф.Оспельт, 86).

Гибралтар: Голдвин, Уайсмэн, Саджент, Оливеро, Аннесли, Муэли, Уокер, Торилья, Бадр (Понс, 87), ЛиКашаро (Джолли, 75), Де Барр (Стич, 72).

Предупреждения: Аннесли, 21. Де Барр, 23. Хофер, 26. Торилья, 45. Муэли, 65. Март.Бюхель, 66. Кюне, 71. Фроммельт, 73. Голдвин, 80. Джолли, 84. Саджент, 90+6.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

10 октября. Вадуц. Стадион «Райнпарк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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