Форвард сборной Бельгии Лукаку не сыграет в матче Лиги наций с Италией
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не поможет своей команде в матче за 3-е место в Лиге наций против Италии, сообщает Королевская бельгийская футбольная ассоциация в своем Twitter. Встреча пройдет 10 октября в Турине.
28-летний Лукаку покинул в субботу днем расположение сборной Бельгии. Причина не уточняется.
7 октября форвард забил за национальную команду в матче полуфинала Лиги наций с Францией (2:3).
В текущем сезоне Лукаку провел 9 игр за «Челси» и отметился 4 забитыми мячами.
UPDATE: @RomeluLukaku9 has left the camp this afternoon. #DEVILTIME— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 9, 2021
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