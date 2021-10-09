Форвард сборной Бельгии Лукаку не сыграет в матче Лиги наций с Италией

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не поможет своей команде в матче за 3-е место в Лиге наций против Италии, сообщает Королевская бельгийская футбольная ассоциация в своем Twitter. Встреча пройдет 10 октября в Турине.

28-летний Лукаку покинул в субботу днем расположение сборной Бельгии. Причина не уточняется.

7 октября форвард забил за национальную команду в матче полуфинала Лиги наций с Францией (2:3).

В текущем сезоне Лукаку провел 9 игр за «Челси» и отметился 4 забитыми мячами.