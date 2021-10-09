Эден Азар пропустит матч за третье место в Лиге наций из-за травмы
Нападающий сборной Бельгии и «Реала» Эден Азар покинул расположение национальной команды из-за травмы.
30-летний футболист отправится в Мадрид, где станет известно, сколько он пропустит из-за повреждения. Таким образом, Азар не сыграет в матче за третье место в Лиге наций против Италии. Вместе с форвардом расположение сборной Бельгии покинул защитник «Реймса» Томас Фокет.
UPDATE: @hazardeden10 & @ThomasFoket have left the camp. #DEVILTIME— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 8, 2021
Матч за третье место в Лиге наций Бельгия — Италия состоится завтра, 10 октября. Начало — в 16.00 (мск).
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