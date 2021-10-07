Ферран Торрес считает, что успеет восстановиться от травмы к финалу Лиги наций

Нападающий сборной Испании и «Манчестер Сити» Ферран Торрес заявил, что рассчитывает успеть восстановиться к финалу Лиги наций.

«Я очень доволен результатом, рад за команду. Нам было тяжело на последних минутах игры с итальянцами, но теперь мы сосредоточены на финале. Что касается моего состояния — я в порядке. Конечно, я продолжу работать под присмотром медицинского штаба, но думаю, что смогу восстановиться к финалу Лиги наций», — сказал в эфире Sky Sports Торрес.

В полуфинале Лиги наций против Италии (2:1) Торрес сделал дубль, 21-летний испанец был заменен на 49-й минуте встречи из-за повреждения.

В финале Лиги наций Испания встретится с победителем полуфинала Бельгия — Франция. Финальная встреча турнира запланирована на воскресенье, 10 октября.